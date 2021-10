Legende: Trikottausch innerhalb der National League Libor Hudacek zieht zu Lugano weiter. Keystone

HC Lugano engagiert Hudacek

Der Slowake Libor Hudacek erhält bei den «Bianconeri» einen Vertrag bis zum Ende der laufenden National-League-Saison. Der Stürmer war Ende Februar von Lausanne geholt worden, fiel aber nach 4 Partien verletzt aus. Nun nimmt der 31-Jährige bei Lugano neuen Anlauf. Hudacek, der mit der Slowakei 6 Weltmeisterschaften bestritten hat, startete die Saison in der KHL bei Neftechimik Nischnekamsk.

Lammer, Baltisberger, Walker und Vouillamoz müssen büssen

Am Samstag hat die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey gleich gegenüber 4 National-League-Akteuren eine Strafe ausgesprochen. Sie alle müssen wegen Verfehlungen am Vorabend in Meisterschaftspartien ein Spiel aussetzen und eine Busse in der Höhe von 2500 Franken (1000 Franken im Fall von Mathieu Vouillamoz) entrichten. Hier gibt's den Überblick, wer sich was zuschulden kommen liess:

Dominic Lammer (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Crosscheck gegen Yannick Weber von den ZSC Lions in der 5. Minute

Chris Baltisberger (ZSC Lions)

Im gleichen Match: Check gegen den Kopf von Yannick-Lennart Albrecht von den Rosenstädtern in der 12. Minute

Julian Walker (HC Lugano)

Kopfstoss gegen Cedric Hächler vom HC Ambri-Piotta in der 15. Minute

Mathieu Vouillamoz (Genf-Servette)

Crosscheck gegen Ryan Gunderson von Fribourg-Gottéron in der 28. Minute

Ajoie holt schwedischen Stürmer

Aufgrund seiner Verletztenliste mit dem länger ausfallenden Kanadier Jonathan Hazen hat der HC Ajoie den schwedischen Stürmer Sebastian Wännström verpflichtet. Der 30-Jährige kommt aus der KHL von Dinamo Riga, für das er in 10 Ligaspielen 1 Tor verbuchte. In der letzten Saison hatte Wännström beim finnischen Erstligisten Ässät Pori in 58 Spielen 33 Tore und 13 Assists realisiert.