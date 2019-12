Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Spielt ab nächster Saison bei den «Mutzen» Dustin Jeffrey. Freshfocus

Jeffrey ab nächster Saison beim SCB

Der SC Bern hat für die kommenden 2 Saisons den Kanadier Dustin Jeffrey verpflichtet. Der 31-jährige Center steht seit der Saison 2016/17 bei Lausanne unter Vertrag und ist dort derzeit bester Skorer (7 Tore/15 Assists). Vor seinem Wechsel in die Schweiz hatte Jeffrey insgesamt 131 NHL-Partien für die Pittsburgh Penguins, Dallas Stars und Arizona Coyotes bestritten.

SCL Tigers müssen auf Glauser verzichten

Die SCL Tigers müssen für längere Zeit auf Verteidiger Andrea Glauser verzichten. Der 12-fache Schweizer Internationale zog sich am letzten Samstag im Auswärtsspiel in Zug (2:5) bei einem Zweikampf an der Bande mit EVZ-Stürmer Dario Meyer eine Schulterverletzung zu. Glauser wurde bereits operiert. Der 23-Jährige wird zwischen 6 bis 8 Wochen ausfallen. Mit 10 Skorerpunkten (1 Tor, 9 Assists) ist Glauser bislang Langnaus produktivster Verteidiger in dieser Saison.