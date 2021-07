Legende: Neu in Langnau Kay Schweri erzielte bei den Rapperswil-Jona Lakers in der letzten Saison 15 Skorerpunkte. Keystone

Schweri von den Lakers zu den Tigers

Kay Schweri wechselt innerhalb der National League von den Rapperswil-Jona Lakers zu den SCL Tigers. Der 24-jährige Zürcher hat sich mit den Emmentalern auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Schweri stand seit der Saison 2018/19 in Rapperswil-Jona unter Vertrag. Seine Karriere in der höchsten Schweizer Spielklasse lancierte der Flügelspieler vor fünf Jahren bei Genf-Servette.

Zwei Neue für Lausanne

Der Lausanne HC hat zwei ausländische Spieler engagiert. Der Slowake Martin Gernat stösst für drei Jahre in die Romandie, der Kanadier Phil Varone für eine Saison. Der 28-jährige Verteidiger Gernat spielte in den vergangenen drei Jahren in Tschechien bei Ocelari Trinec. Der zwei Jahre ältere Varone, ein Stürmer mit NHL-Vergangenheit, war zuletzt beim KHL-Klub Barys Nur-Sultan tätig.