Swiss Ice Hockey hat ein Verfahren gegen Lausannes Ronald Kenins eröffnet. Der lettische Stürmer war im Spiel gegen den SC Bern am Samstag (0:2) kurz vor Spielende mit einem Schiedsrichter zusammengeprallt. Nun wird untersucht, ob der 27-Jährige hätte ausweichen können. Der ehemalige Schiedsrichter-Boss Reto Bertolotti meinte gegenüber Le Matin: «Meiner Meinung nach müsste er gesperrt werden.»

Der HC Fribourg-Gottéron muss 2 bis 3 Wochen auf Andrew Miller verzichten. Wiedie Saanestädter am Montag bestätigten, zog sich der amerikanische Stürmer am Freitag bei der 1:2-Heimniederlage gegen die ZSC Lions eine Verletzung im Unterkörper zu. In den ersten 7 Spielen erzielte der Neuzuzug aus der AHL 2 Tore und steuerte 3 Assists bei. Einen Ersatz will Freiburg nicht verpflichten.