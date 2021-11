Legende: Wurde gebüsst Biel-Stürmer Mike Künzle. Keystone

Bussen für Künzle und Klingberg

Biel-Stürmer Mike Künzle ist von der National League für das Vortäuschen eines Fouls in der Partie gegen Lugano am 29. Oktober (4:1) gebüsst worden. Die Schwalbe kostet den 27-Jährigen 2000 Franken. Das gleiche Urteil erhielt auch Carl Klingberg. Der schwedische Stürmer von Meister Zug wird für das Vortäuschen eines Fouls beim 5:4-Sieg n.V. gegen Fribourg-Gottéron (30. Oktober) an die Kasse gebeten.