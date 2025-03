Legende: Michal Kristof. Freshfocus/Claudio De Capitani

Tigers-Stürmer Kristof verpasst Playoffs

Michal Kristof steht den SCL Tigers in den Playoffs der National League nicht zur Verfügung. Laut einer Mitteilung der Langnauer fällt der slowakische Stürmer aufgrund einer Knieverletzung rund sechs Wochen aus. Kristof zog sich die Verletzung am vergangenen Donnerstag im Play-In-Spiel in Kloten zu, als er sich nach einem Check von Klotens Tyler Morley das rechte Knie verdrehte. Seit seiner Verpflichtung Mitte Oktober absolvierte der 31-jährige Center 28 Spiele für die Tigers und kam auf 3 Tore und 5 Assists. Die Langnauer treffen in den am Donnerstag beginnenden Playoff-Viertelfinals auf Quali-Sieger Lausanne oder die ZSC Lions, den Titelverteidiger.

National League