Lausanne holt Conacher in die Schweiz zurück

Legende: Möchte ein weiteres Mal in der Schweiz jubeln Cory Conacher. Keystone

Ein Schweizer Meister für Lausanne

Der kanadische Stürmer Cory Conacher kehrt in die Schweiz zurück. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim HC Lausanne. Conacher hatte 2015/16 beim SC Bern gespielt und mit 61 Punkten in 62 Spielen massgeblich zum Meistertitel beigetragen. Der 30-Jährige stand zuletzt bei Tampa Bay unter Vertrag, kam in den letzten beiden Spielzeiten indes vorab im Farmteam Syracuse Crunch zum Einsatz.