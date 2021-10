Legende: Hütet neu das Tor des HC Lugano Leland Irving. imago images

Lugano verpflichtet ausländischen Goalie Irving

Der HC Lugano hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammgoalie Niklas Schlegel reagiert und den Kanadier Leland Irving bis Ende Saison unter Vertrag genommen. Zuletzt gehörte der 33-Jährige dem schwedischen Klub Malmö Redhawks an. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte Irving in der AHL. In der NHL brachte er es zwischen 2011 und 2013 auf 13 Partien für die Calgary Flames. Schlegel fällt bei Lugano mit einer Muskelverletzung noch mindestens 6 Wochen aus.