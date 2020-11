Legende: Die Chance auf Revanche kommt schneller als gedacht Der ZSC will für die 0:4-Pleite gegen Lugano im Oktober Wiedergutmachung leisten. Freshfocus

Lugano empfängt den ZSC schon am Samstag

Das National-League-Spiel zwischen dem HC Lugano und den ZSC Lions wurde auf den nächsten Samstag, 28. November, vorverlegt. Die Partie war ursprünglich auf den 9. Januar 2021 terminiert. Die Zürcher wären am Freitag beim SC Bern im Einsatz gestanden, Lugano hätte am Samstag die Berner empfangen. Wegen eines Corona-Falls befinden sich die «Mutzen» jedoch seit Sonntag in Quarantäne. Im ersten Duell der Saison liess Lugano dem ZSC keine Chance und gewann 4:0.