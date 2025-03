Per E-Mail teilen

Legende: Bleibt als Cheftrainer an der Lakers-Bande Johan Lundskog. Keystone/Christian Merz

Lundskog verlängert bei den Lakers um 2 Jahre

Die Rapperswil-Jona Lakers werden auch in der kommenden Saison von Johan Lundskog trainiert. Der 40-Jährige unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag für zwei Jahre. Der schwedisch-kanadische Doppelbürger war Mitte Dezember nach der Freistellung von Stefan Hedlund vom Assistenz- zum Cheftrainer befördert worden. Mit ihm schafften die St. Galler den Sprung vom vorletzten Tabellenplatz in die Play-Ins. Dort scheiterte Rapperswil an Ambri.

National League