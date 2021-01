Legende: Lausanne kann weiterhin auf seinen Topskorer zählen Denis Malgin. Keystone

Malgin bis Saisonende bei Lausanne

Denis Malgin bleibt Lausanne erhalten. Die Toronto Maple Leafs leihen den 23-jährigen Stürmer bis zum Ende der Saison an die Waadtländer aus. Er habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, sein Engagement in Lausanne zu verlängern, «weil es das beste für meine Karriere ist. Hier kann ich viel Spielpraxis sammeln und Verantwortung übernehmen.» Malgin hatte im Oktober seinen Vertrag mit Toronto um ein Jahr verlängert und wurde wenig später an Lausanne ausgeliehen. In 19 Spielen brachte er es bisher auf 22 Skorerpunkte (11 Tore). Gleichwohl bleibt eine baldige Rückkehr nach Nordamerika für ihn ein Thema: «Mein Ziel bleibt die NHL.»