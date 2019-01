Der HC Davos muss in den kommenden Partien auf Marc Wieser verzichten. Der Stürmer wurde wegen eines Bandenchecks gegen Genfs Eric Martinsson in der Partie vom letzten Sonntag für 3 Spiele gesperrt. Zudem muss er eine Busse in Höhe von 5100 Franken bezahlen. Eine Spielsperre hat Wieser bereits abgesessen.