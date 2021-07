Legende: Wechselt vom Tessin in die Zentralschweiz Marco Müller. Keystone

Marco Müller von Ambri zu Zug

Der EV Zug verpflichtet den Stürmer Marco Müller von Ambri-Piotta. Der 27-jährige Center, einst Schweizer Meister mit dem SC Bern, unterschrieb beim amtierenden Schweizer Champion für ein Jahr. Für Ambri sammelte Müller in vier Jahren 113 Skorerpunkte (45 Tore, 68 Assists).

Neuer Stürmer für Lausanne

Lausanne hat den tschechischen Stürmer Jiri Sekac verpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der 80-fache Internationale, der in diesem Jahr Teil der WM-Mannschaft war, bestritt in der NHL für diverse Klubs insgesamt 115 Partien. Zuletzt stand der 29-Jährige in der KHL beim russischen Klub Omsk unter Vertrag und erzielte vergangene Saison in 40 Partien 23 Skorerpunkte (12 Tore).