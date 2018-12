Der 20-jährige Stürmer wechselt auf die kommende Spielzeit von den ZSC Lions in die Westschweiz.

Der HC Genf-Servette hat auf die kommende Saison hin Marco Miranda von den ZSC Lions verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer unterschrieb bei den Genfern einen Vertrag für 3 Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für die ZSC Lions sammelte Miranda, der letzte Saison in der National League debütierte, in bisher 50 Spielen 11 Skorerpunkte. Anfang November lief er am Deutschland Cup erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft auf.