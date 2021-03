Legende: Absolviert seine fünfte Saison bei Ambri-Piotta Michaël Ngoy. Keystone

Ngoy tritt Ende Saison zurück

Der Verteidiger Michaël Ngoy wird nach Ende der laufenden Saison zurücktreten. Dies gab der 39-jährige Verteidiger von Ambri-Piotta in einem Interview mit RSI bekannt. Der gebürtige Lausanner und ehemalige Schweizer Internationale bestreitet derzeit seine 20. Saison in der National League und absolvierte für Lausanne, Fribourg-Gottéron und Ambri-Piotta etwas mehr als 1000 Spiele (36 Tore, 122 Assists) in der höchsten Schweizer Liga.