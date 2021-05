Legende: Spiel neu in Blau statt Grün Niklas Hansson. imago images

Schwede Hansson zum EVZ

Nach Christian Djoos engagiert Zug einen weiteren Verteidiger aus Schweden. Vom Playoff-Finalisten Rögle stösst Niklas Hansson zum Schweizer Meister. Der 26-jährige Hansson entwickelte sich in den letzten beiden Jahren zu einem der Teamleader von Rögle. Im Gegensatz zu Djoos schaffte Hansson den Sprung in die NHL nie. In der AHL kam der ausgewiesene Powerplay-Spezialist aber immerhin auf 145 Spiele.

Duo für den HC Lugano

Der HC Lugano hat auf die kommende Saison mit Yves Stoffel und Evan Tschumi zwei Stürmer verpflichtet. Der Nachwuchs-Internationale Stoffel (20) stösst aus der Swiss League von der EVZ Academy für drei Jahre zu den Tessinern. Der 24-jährige Tschumi, zuletzt in der USA in einer Universitäts-Liga tätig, unterzeichnete für ein Jahr.

KHL-Stürmer für die Lions

Die ZSC Lions haben Stürmer Justin Azevedo verpflichtet. Der kanadisch-portugiesische Doppelbürger erhält bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag. Azevedo spielte die letzten 7 Jahre für den russischen Klub Ak Bars Kazan, für den er in 420 Partien 112 Tore schoss und 202 Assists verbuchte. 2018 gewann der 33-Jährige mit Kazan die Meisterschaft in der KHL.