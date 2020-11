Legende: Wieder im ZSC-Trikot Pius Suter. Keystone

Suter spielt wieder bei den Lions

Die Chicago Blackhawks haben bestätigt, dass sie Pius Suter bis zum Start der Saisonvorbereitung in der NHL an die ZSC Lions ausleihen. Zuletzt hielt sich der letztjährige National-League-Topskorer bei dessen Farmteam GCK Lions fit. In sechs Spielen gelangen dem 24-jährigen Stürmer in der Swiss League zwei Tore und drei Assists. Suter machte im Juli von seiner NHL-Ausstiegsklausel im Vertrag mit den ZSC Lions Gebrauch und unterschrieb bei den Blackhawks einen Einjahresvertrag.