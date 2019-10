Legende: Muss lange pausieren Fabian Lüthi. Freshfocus

Lüthi fehlt Biel lange

Der Bieler Stürmer Fabian Lüthi muss sich einer Hüftoperation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Der 30-Jährige absolvierte in der noch jungen Saison 11 Wettbewerbsspiele. In 6 Meisterschaftspartien blieb er ohne Skorerpunkt, in total 4 Begegnungen der Champions Hockey League und einem Cupspiel realisierte er jeweils einen Assist.