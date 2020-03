Legende: Ab nächster Saison ein Berner Ted Brithén (links im Bild). imago images

SCB holt schwedischen Stürmer

Der SC Bern hat für die kommenden zwei Jahre den Stürmer Ted Brithén verpflichtet. Der 29-jährige Schwede kommt von seinem Stammclub Rögle BK in die Bundeshauptstadt. Brithén hat in der höchsten schwedischen Liga bisher 407 Spiele absolviert und dabei 251 Skorerpunkte (91 Tore / 160 Assists) erzielt. Mit HV 71 Jönköping gewann der künftige Berner in der Saison 2016/17 die schwedische Meisterschaft. Brithén gilt als Allround-Center und ausgezeichneter Spielmacher mit gutem Schuss.