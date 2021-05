Legende: Wechselt nach Schweden Langnau-Topskorer Ben Maxwell. Keystone

Langnau verzeichnet gewichtigen Abgang

Ben Maxwell, dessen Vertrag bei den SCL Tigers ausgelaufen ist, verlässt die Emmentaler und wechselt zum schwedischen Klub Linköping. Der 33-jährige Kanadier spielte zwei Jahre für Langnau und war in der vergangenen Saison mit zehn Toren und 17 Assists der beste Skorer des Teams. Die Tigers schlossen die Spielzeit 2020/21 abgeschlagen auf dem letzten Platz ab.

HCD holt schwedischen Stürmer

Nach dem Tschechen Matej Stransky hat der HC Davos mit dem Schweden Mathias Bromé einen weiteren ausländischen Stürmer verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb bei den Bündnern einen Vertrag über zwei Jahre. Bromé bestritt in der laufenden NHL-Saison 26 Partien für die Detroit Red Wings, in denen er je ein Tor und Assist erzielte. Davor unterstrich er in seiner Heimat mehrmals seine Skorerqualitäten. In Schweden spielte er zuletzt für Örebro, für das er in 75 Partien 21 Tore und 42 Assists verbuchte.