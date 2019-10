Legende: Beendet seinen Abstecher ins Tessin Ryan Spooner. Keystone

Spooner verlässt Lugano in Richtung Minsk

Der HC Lugano und der Kanadier Ryan Spooner haben sich darauf geeinigt, den bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Der 27-jährige Stürmer wechselt per sofort zum KHL-Klub Dinamo Minsk. Spooner konnte sich trotz der Erfahrung von über 300 NHL-Spielen in Lugano nicht durchsetzen. Der Center kam einzig in den ersten beiden Meisterschaftsspielen zum Einsatz, danach sass er jeweils als überzähliger Ausländer auf der Tribüne.