Legende: Ist verletzt Gottéron-Captain Julien Sprunger. Freshfocus

Freiburg muss auf Sprunger verzichten

Der HC Fribourg-Gottéron muss beim Saisonstart am 1. Oktober auf Stürmer Julien Sprunger verzichten. Der Captain der Freiburger hat sich in einem Testspiel gegen Ambri-Piotta am letzten Freitag am rechten Knie verletzt.

Untersuchungen haben gemäss der Zeitung La Liberté keine schwere Diagnose ergeben. Sprunger dürfte 1 bis 2 Wochen ausfallen. Freiburg empfängt im 1. Spiel der Saison 2020/21 zuhause die Rapperswil-Jona Lakers.