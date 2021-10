Legende: Muss pausieren Dario Simion. Freshfocus

Operativer Eingriff bei Simion

Dario Simion vom EV Zug ist am Mittwochnachmittag am Unterschenkel operiert worden. Der Eingriff wurde erforderlich, weil der Stürmer am Dienstagabend in der Partie gegen Lausanne von einem Schlittschuh eines Gegners eine tiefe Schnittwunde erlitten hatte. Die Ausfalldauer wird auf acht Wochen geschätzt.

Del Curto Assistent in Österreich

Arno del Curto kehrt temporär an die Bande zurück. Der 65-Jährige wird im November den Coaching-Staff der österreichischen Nationalmannschaft ergänzen. Am Vierländerturnier im slowenischen Jesenice amtet der Engadiner als einer der Assistenten des Schweizer Headcoaches Roger Bader.

Sperre für Biels Rathgeb

Verteidiger Yannick Rathgeb wird wegen eines Stockstichs gegen Christopher DiDomenico mit einer Spielsperre belegt. Die Szene ereignete sich kurz vor Schluss der Partie. Die Bieler gewannen den Spitzenkampf am Dienstag mit 1:0.

04:35 Video Archiv: Biel setzt sich gegen Freiburg durch Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

Tigers vorerst ohne Guggenheim

Die SCL Tigers müssen vorerst auf die Dienste von Bastian Guggenheim verzichten. Der 19-jährige Verteidiger leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber und fehlt den Emmentalern deshalb auf unbestimmte Zeit.