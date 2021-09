Legende: Doppelt ausgezeichnet Jan Kovar Keystone

Awards: Jan Kovar räumt ab

EVZ-Stürmer Jan Kovar ist von Swiss Ice Hockey als wertvollster Spieler der Qualifikation und auch der Playoffs der vergangenen Saison ausgezeichnet worden. Der Center war sowohl in der Regular Season mit 63 Skorerpunkten als auch in den Playoffs (15) PostFinance-Topskorer der National League. Damit war der 31-jährige Tscheche, der in der nächsten Saison das Team von Trainer Dan Tangnes als Captain anführen wird, eine zentrale Figur für die Zentralschweizer auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 1998. Weitere Awards gingen an EVZ-Hüter Leonardo Genoni (bester Torhüter), Lara Stalder (Spielerin) und Rapperswils Marco Lehmann (Youngster).

Ambri holt Talent aus Zug

Ambri-Piotta ergänzt das Kader seiner National-League-Mannschaft mit dem bald 21-jährigen Gianluca Barbei. Der für eine Saison verpflichtete Stürmer hat zuletzt im Team der EVZ Academy in der Swiss League gespielt.