Bern verpflichtet Thomas bis Ende Saison

Der SC Bern hat für den Rest der laufenden Saison Christian Thomas als 5. Ausländer verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier spielte bereits Ende der Saison 2019/20 in Bern. In seinem einzigen Einsatz gelang ihm sogleich ein Tor, danach wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Anschliessend war der Stürmer bei Kookoo in Finnland engagiert, die laufende Saison hat er in der KHL bei Barys Nur-Sultan begonnen. 2018 gehörte Thomas zum Olympia-Kader Kanadas und kam in allen 6 Spielen (1 Tor / 1 Assist) zum Einsatz.

Regin und Kostner fehlen Ambri

Ambri-Piotta muss vorerst ohne seine beiden Stürmer Peter Regin und Diego Kostner auskommen. Der Däne Regin zog sich am Samstag im Derby in Lugano (1:3) eine Muskelverletzung zu und fällt für mindestens zwei Wochen aus. Kostner fehlt wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung für mindestens zehn Tage.