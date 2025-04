Legende: Rückzug aus der dritthöchsten Liga Martigny wird 2025/26 nicht mehr in der MHL antreten. Freshfocus/Pascal Mueller

MHL wird auf 11 Teams verkleinert – nicht freiwillig

Nun ist es offiziell: Der HC Martigny zieht sich aus der MyHockey League (MHL) zurück. Die Unterwalliser gaben der SIHF am 7. April den Rückzug aus der dritthöchsten Eishockey-Liga der Schweiz bekannt. Damit wird die Saison 2025/26 mit nur 11 Mannschaften ausgetragen, schreibt der Verband am Dienstagmorgen. Einen Absteiger wird es nicht geben. Paolo Angeloni, Director Leagues & Cup bei der SIHF, zum Rückzug: «Es ist traurig, dass wir ein Team aus der MHL verlieren. Unser Ziel ist es, baldmöglichst wieder mit 12 Mannschaften anzutreten.» Martigny hatte in der abgelaufenen MHL-Saison die Qualifikation gewonnen, war dann aber in der Viertelfinals an Langenthal gescheitert.

MyHockey League