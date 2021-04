Ein Klassiker in den Pre-Playoffs – ein Knüller in den Playoffs

Paarungen Pre-Playoffs / Playoffs Pre-Playoffs Biel - Rapperswil-Jona Lakers HC Davos - SC Bern Playoffs Zug (1.) - Davos/Bern (8.) Lugano (2.) - Biel/Lakers (7.) Fribourg-Gottéron (3.) - Genf-Servette (6.) Lausanne (4.) - ZSC Lions (5.)

Auftakt in die Best-of-3-Serien der Pre-Playoffs ist am kommenden Mittwoch, wobei die besser klassierten Teams (Biel und Davos) zunächst Heimrecht geniessen. Spiel 2 folgt dann 2 Tage später in Rapperswil und Bern, eine allfällige «Belle» würde am Sonntag über die Bühne gehen.

Biel (7.) - Lakers (10.): Eine klare Sache?

Sämtliche 3 Saisonduelle haben die Seeländer für sich entschieden. Allerdings waren die Resultate knapp: 2:1, 3:0 und 3:2 nach Penaltyschiessen hiess es jeweils.

Trotz der kapitalen Niederlage in Zug stimmt die Formkurve beim EHCB eigentlich: 7 der letzten 9 Partien haben die Bieler für sich entschieden.

Die Lakers aber konnten mit dem 7:5-Heimsieg über Lausanne zum Quali-Abschluss Moral tanken. Zudem feierten die Rosenstädter in den letzten 5 Partien 3 Siege.

Auf den Sieger der Serie wartet in den Playoff-Viertelfinals der HC Lugano, der die Qualifikation auf Rang 2 abgeschlossen hat.

Davos (8.) - Bern (9.): Kein Favorit im Klassiker-Duell

Die Berner, die aufgrund einer erneuten Quarantäne ihr letztes Spiel am 27. März bestritten haben, können die Serie ausgeruht in Angriff nehmen.

4 Mal sind die beiden Teams in der laufenden Meisterschaft aufeinandergetroffen, zweimal hiess der Sieger Davos (6:2, 2:1), zweimal konnte der SCB gewinnen (5:1, 5:2).

Bern konnte dabei dreimal zuhause spielen. Das geplante 5. Duell zum Quali-Abschluss musste aufgrund von Corona ersatzlos gestrichen werden.

Für den Sieger der Serie geht es in den Playoffs gegen den überragenden Quali-Sieger EV Zug.

Playoffs: Lausanne muss gegen die Lions ran

Nach dem Ende der Regular Season sind auch 2 Playoff-Viertelfinals schon bekannt. Fribourg-Gottéron sicherte sich mit Rang 3 das Heimrecht und trifft auf Genf. Lausanne rutschte nach der Niederlage bei den Lakers auf Rang 4 ab.

Die Waadtländer hätten die Qualifikation mit einem «Dreier» in Rapperswil auf Rang 2 abschliessen können. So aber wartet auf Lausanne im Viertelfinal der Knüller gegen den ZSC. Die bisherigen Duelle versprechen ein spannendes Duell: Je zwei Siege konnten die Teams in den Direktbegegnungen dieser Saison verzeichnen.

Genf dürfte sich über das Los Gottéron freuen. In 6 Duellen konnten die Calvinstädter das Eis 4 Mal als Sieger verlassen.