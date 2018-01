NL-News: Arcobello auch gegen die ZSC Lions gesperrt

Der Berner Stürmer Mark Arcobello wird für seinen Check gegen Antti Erkinjuntti im Spiel vom 6. Januar gegen die SCL Tigers für zwei Spiele gesperrt und mit 4110 Franken gebüsst.

Damit fehlt Mark Arcobello am Freitag im Heimspiel gegen die ZSC Lions. Die erste Sperre sass er am vergangenen Sonntag in Langnau ab. Erkinjuntti erlitt bei Arcobellos Aktion eine Schulterverletzung und muss 2-3 Wochen pausieren.