NL-News: Blum für mindestens ein Spiel gesperrt

Der SC Bern muss im Spitzenspiel gegen den HC Lugano auf Eric Blum verzichten. Und: Luganos Stürmer Dario Bürgler hat sich verletzt.

Blums Stockschlag gegen Ambris Goi 0:12 min, vom 23.10.2017

Eric Blum darf am Dienstag in Lugano nicht aufs Eis, weil er im Cupspiel gegen Ambri-Piotta einen Stockschlag gegen Tommaso Goi begangen hatte. Die Aktion wurde im Spiel nicht geahndet. Die National League sperrt nun den SCB-Spieler vorsorglich für ein Spiel und hat ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Luganos Stürmer Dario Bürgler fällt wegen einer Knieverletzung für mindestens sechs Wochen aus. Der 29-Jährige zog sich am Sonntag in den Cup-Achtelfinals gegen die Rapperswil-Jona Lakers einen Anriss am linken Aussenband zu. Bürgler ist mit 8 Toren und 7 Assists äusserst erfolgreich in die Saison gestartet.