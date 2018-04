Der Franzose will in die KHL zurückkehren.

Stéphane da Costa wird Genf-Servette nach eigenen Angaben verlassen. Wie der 28-jährige Stürmer in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Dauphiné bekannt gab, kehrt er in die KHL zurück. Vor seinem Engagement in Genf, wo er in 33 Spielen 29 Skorerpunkte buchte, hatte der französische Internationale bereits für ZSKA Moskau in der KHL gespielt. Nun soll Jekaterinburg offenbar Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Da Costa liess jedoch offen, welchem Klub er sich anschliessen werde.