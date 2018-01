NL-News: Freiburg muss ohne Kienzle auskommen

Fribourg-Gottéron muss für unbestimmte Zeit auf Lorenz Kienzle verzichten. Der 29-Jährige fällt verletzt aus. Und: Biel verstärkt sich ab kommender Saison mit Michael Hügli.



Die Verletzung zog sich Lorenz Kienzle am Samstag beim 2:0-Heimsieg in der National Leauge gegen die ZSC Lions zu, als er mit dem gegnerischen Tor zusammenprallte. Der 29-jährige Verteidiger, der ab der kommenden Saison beim Ligakonkurrenten Ambri-Piotta spielt, musste sich bereits mehreren Operationen am unteren Körperbereich unterziehen.

Michael Hügli wechselt auf die kommende Saison hin vom aktuellen Swiss-League-Leader und Cupfinalisten Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Biel in die National League. Der 22-jährige Stürmer erhielt bei den Seeländern einen Zweijahresvertrag. In der laufenden Saison hält Hügli nach 31 Spielen bei 9 Toren und insgesamt 27 Skorerpunkten für die Lakers.