NL-News: Klotens Santala verpasst Saisonauftakt

Der EHC Kloten muss für längere Zeit auf seinen Stürmer Tommi Santala verzichten. Und: Der SCB engagiert Aurélien Marti.

Tommi Santala wurde im Training von einem Puck im Gesicht getroffen und erlitt dabei eine Fraktur am Unterkiefer, die einen operativen Eingriff zur Folge hat. Der Stürmer des EHC Kloten wurde noch am Mittwoch operiert und wird in 6 bis 8 Wochen aufs Eis zurückkehren.

Neben Santala fehlt auch Patrick Obrist den Zürcher Unterländern zum Saisonstart. Der österreichische Center hat sich eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen und muss bis zu 4 Wochen pausieren.

Der SC Bern reagierte auf die vielen Verletzten in seiner Defensive und engagierte vorübergehend mittels B-Lizenz den Verteidiger Aurélien Marti vom SC Langenthal. Ob und wie lange der 23-Jährige beim SCB bleiben wird, entscheidet sich in der kommenden Woche.