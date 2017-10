NL-News: Lemm 6 Wochen out

Romano Lemm muss einen Bruch am linken Wadenbein auskurieren. Er steht dem EHC Kloten während rund 6 Wochen nicht zur Verfügung.

Beim EHC Kloten kommt zur sportlichen Baisse weiteres Verletzungspech. So muss der Tabellenletzte der National League in den nächsten 6 Wochen auf Romano Lemm verzichten. Der routinierten Offensivkraft wurde am Freitag beim Meisterschaftsspiel gegen Freiburg ein Puckanprall zum Verhängnis. Der 33-Jährige zog sich bei dieser Aktion eine Fraktur am linken Wadenbein zu.