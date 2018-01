NL-News: Morin muss den SCB verlassen

Der SC Bern und Jeremy Morin gehen getrennte Wege. Die bis zum 3. Januar laufende Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Flügelstürmer wird nicht verlängert.

Wie der Blick mitteilt, wird Jeremy Morin nicht mehr für den SC Bern zum Einsatz kommen. Der Schweizer Meister nahm den früheren U20-Weltmeister Anfang Dezember temporär unter Vertrag, um den verletzungsbedingten Ausfall des Finnen Mika Pyörälä zu kompensieren. Beim SCB kam Morin jedoch nur einmal zum Einsatz. In der Altjahrswoche verstärkte er am Spengler Cup den HC Davos und verbuchte in vier Spielen drei Tore und einen Assist.