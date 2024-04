Die ZSC Lions zeigen in den Playoffs der National League kaum Schwächen. Schon am Montag könnten die Zürcher den Finaleinzug perfekt machen.

Legende: Dem EVZ stets einen Schritt voraus ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ist vor Andreas Wingerli an der Scheibe. Claudio Thoma / freshfocus

Der Titel führt in dieser Saison über die ZSC Lions. Die Prognose, die von Eishockey-Kennern schon im September aufgestellt wurde, scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Der Qualifikationssieger mit dem besten Kader der Liga hat seine Form aus der Regular Season mühelos in die heisse Phase der Saison übertragen können.

Nach dem 4:0-Sieg in der Viertelfinalserie über Vorjahresfinalist Biel marschiert der meistgenannte Titelfavorit bisher auch über den EV Zug hinweg. 5:2, 1:0, 5:2 lauten die bisherigen Resultate gegen die Zentralschweizer. Siegen die Lions am Montag in Zug ein zweites Mal, so ist der Finaleinzug perfekt.

4 Teams schafften es ohne Niederlage

Ohne Niederlage in den Playoff-Final einzuziehen hat in der ausgeglichenen National League Seltenheitswert. Seit der Einführung des Best-of-7-Modus in der Saison 1997/98 ist dieses Kunststück erst vier Teams gelungen. Für den darauffolgenden Final ist ein «Doppel-Sweep» übrigens ein gutes Omen.

Der HC Davos (2010/11), die ZSC Lions (2011/12) und der EVZ (2021/22) jubelten danach auch über den Titel. Lugano brachte den Titel nach zwei 4:0-Siegen in Viertel- und Halbfinal derweil nicht über die Ziellinie. Im Final unterlagen die «Bianconeri» vor 24 Jahren den ZSC Lions mit 2:4.

Zugs Erinnerung als Hoffnung

So weit nach vorne schaut die aktuelle Ausgabe der Lions selbstredend noch nicht. Der 4. Sieg einer Serie ist getreu der gängigen Eishockey-Floskel der schwierigste. Zudem kommen in der Affiche gegen die Zuger unweigerlich Erinnerungen hoch. Vor zwei Jahren führten die ZSC Lions im Playoff-Final gegen die Zuger ebenfalls mit 3:0, ehe den Zentralschweizern die sensationelle Wende gelang.

Kommt Zug noch einmal zurück? Ja, dem EVZ gelingt wie vor 2 Jahren die wundersame Wende Ja, dem EVZ gelingt wie vor 2 Jahren die wundersame Wende % Nein, die Zuger können zwar verkürzen, werden die Serie aber verlieren Nein, die Zuger können zwar verkürzen, werden die Serie aber verlieren % Nein, der ZSC macht bereits am Montag den Sack zu Nein, der ZSC macht bereits am Montag den Sack zu % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Dass dem Team von Trainer Dan Tangnes das gleiche Kunststück noch einmal glückt, ist jedoch fast gänzlich auszuschliessen. Denn vor zwei Jahren war jedes der ersten drei Spiele, welche die «Löwen» gewannen, hart umkämpft. Nun war Zug einzig im zweiten Spiel, beim 0:1 vor heimischem Publikum, ebenbürtig, ansonsten sind die Zürcher in allen Belangen eine Klasse besser.

Deshalb brauchen die Zuger nichts weniger als das viel zitierte, aber selten eintreffende Wunder. Etwas realistischer ist es, dass sie es am Montag vor Heimpublikum wenigstens schaffen, die Serie noch ein wenig zu verlängern.