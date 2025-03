Legende: Wie schon vor einem Jahr Halbfinal-Gegner Lausanne und Fribourg-Gottéron. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Die Ausgangslage

Lausanne gegen Fribourg-Gottéron ist im Playoff-Halbfinal der National League ab Samstag ein Aufeinandertreffen zweier noch titellosen Klubs aus der Westschweiz. Die gleiche Affiche gab es schon vor einem Jahr – und zwar in der gleichen Runde. Damals setzte sich Lausanne in fünf Spielen durch, obschon es mit einer Niederlage in der Fremde in die Serie gestartet war.

Als Sieger der Qualifikation beginnen die Waadtländer diesmal mit einem Heimspiel. Auch wenn das Team von Trainer Geoff Ward in den Viertelfinals gegen die widerstandsfähigen SCL Tigers entgegen den Erwartungen über die volle Distanz gehen mussten, scheint es im Duell mit Fribourg-Gottéron leicht favorisiert zu sein. Denn auch die Freiburger haben schon sieben Viertelfinal-Spiele in den Knochen.

Die Playoff-Topskorer der beiden Teams

Lausanne: Dominik Kahun (3 Tore, 7 Assists)

(3 Tore, 7 Assists) Freiburg: Marcus Sörensen (3 Tore, 7 Assists)

Aufschwung unter Leuenberger

Dass in Freiburg Ende März noch Eishockey gespielt wird, schien vor Weihnachten noch undenkbar. Die kriselnden «Drachen» lagen nur auf dem 11. Rang und trennten sich darauf von Trainer Pat Emond. Seit der Ankunft von Nachfolger Lars Leuenberger hat sich das Team in einen regulären Rausch gespielt. Von den 28 Partien, die Gottéron unter dem früheren SCB-Meistercoach gespielt hat, hat es nur 2 (!) in der regulären Spielzeit verloren.

Im siebten Viertelfinal-Match, in dem nicht viele daran glaubten, dass er seine Mannschaft nach zwei bitteren Overtime-Niederlagen wieder aufrichten würde, hat Leuenberger genau das geschafft und gegen seinen langjährigen Arbeitgeber und Favoriten reüssiert. Freiburgs Captain Julien Sprunger ist voll des Lobes über seinen Trainer, der das Team nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte unter Emond wieder stabilisiert hat. «Er erinnert uns daran, warum wir erfolgreich sind, warum wir den Spengler Cup geholt haben, warum wir so viel gewonnen haben.»

Die bisherigen Saisonduelle

11.10.2024: Lausanne - Freiburg 6:0

- Freiburg 6:0 22.11.2024: Freiburg - Lausanne 2:3 n.V.

2:3 n.V. 15.01.2025: Freiburg - Lausanne 4:1

- Lausanne 4:1 27.02.2025: Lausanne - Freiburg 0:2

Geburtstagsparty der besonderen Art

Der Beginn der Halbfinal-Serie fällt am Samstag ausgerechnet auf den 50. Geburtstag von Leuenberger. Womöglich werden am Ende auch die Kraftreserven über das Weiterkommen entscheiden. Gottéron musste in der Serie gegen den SCB gleich viermal in die Verlängerung, Lausanne gegen die Langnauer nur einmal nachsitzen.

Playoffs National League