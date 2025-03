Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Sorgten im Viertelfinal für den Unterschied Die HCD-Ausländer um Filip Zadina und Adam Tambellini. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Ausgangslage

Seit dem Meistertitel vor zehn Jahren hat es der HC Davos nicht mehr in den Final geschafft. Die Halbfinal-Hürde in der aktuellen National-League-Saison ist der Final-Gegner von damals – die ZSC Lions. In den Playoffs sind die beiden Teams seither nur noch einmal aufeinandergetroffen. 2023 im Viertelfinal behielten die Zürcher mit 4:1 das bessere Ende deutlich für sich.

Davos steigt mit viel Rückenwind in das Halbfinal-Duell. Die Bündner überzeugten im Viertelfinal gegen Zug auf der ganzen Linie und schickten die Zentralschweizer mit 4:0 in die Ferien. Vor allem die Ausländer und Goalie Sandro Aeschlimann spielten beim HCD gross auf. 12 der 16 erzielten Tore gingen auf das Konto der Ausländer-Fraktion. Aeschlimann weist nach vier Spielen eine überragende Fangquote von 96,19 Prozent auf.

Noch etwas besser ist die Quote von ZSC-Goalie Simon Hrubec. Der Tscheche parierte 96,74 Prozent der Schüsse, die Kloten auf sein Tor abgab. Im Angriff ist die Last bei den Zürchern auf mehr (Schweizer) Schultern verteilt. Sven Andrighetto und Denis Malgin waren die fleissigsten Punktesammler, die Imports Rudolfs Balcers und Derek Grant folgen erst dahinter.

Die Playoff-Topskorer der beiden Teams

HC Davos: Matej Stransky (2 Tore, 5 Assists)

(2 Tore, 5 Assists) ZSC Lions: Sven Andrighetto (3 Tore, 5 Assists)

Wiedersehen für Davoser Trio

Aus dem Davoser Kader der Meistermannschaft 2015 ist zehn Jahre später noch ein Trio dabei. Andres Ambühl, Marc Wieser und Enzo Corvi stehen auch heuer im Aufgebot der Bündner. Corvi muss in den Playoffs aufgrund einer Verletzung jedoch von der Tribüne aus zusehen.

Auch bei den Lions haben einige Spieler noch Erinnerungen an die Final-Pleite. Malgin, Patrick Geering und Chris Baltisberger standen im entscheidenden fünften Spiel ebenfalls auf dem Eis. An der Zürcher Bande stand damals der gleiche Verantwortliche wie zu Beginn der Saison. Marc Crawford hat seinen Posten aus persönlichen Gründen in der Zwischenzeit aber für Marco Bayer geräumt.

Die bisherigen Saisonduelle

06.10.2024: Davos - ZSC 2:3

2:3 15.11.2024: ZSC - Davos 2:3 n.V.

2:3 n.V. 25.02.2025: ZSC - Davos 3:5

3:5 27.02.2025: Davos - ZSC 4:2

Favoritenrolle unklar

Als Titelverteidiger und Champions-League-Sieger sind die ZSC Lions eigentlich klarer Favorit, zumal sie auch die Qualifikation vor dem HCD abgeschlossen haben und damit die Serie mit Heimvorteil beginnen. Doch nimmt man die Direktbegegnungen als Massstab, wendet sich das Blatt. Die Davoser gewannen sieben der letzten acht Duelle (und die letzten drei in dieser Saison) mit dem ZSC. Zuvor war der HCD allerdings lange Zeit ein Lieblingsgegner der Zürcher, die von September 2019 bis März 2023 in 22 Partien nur zwei Mal als Verlierer vom Eis mussten.

Playoffs National League