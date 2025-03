Playoffs in National League

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Liess die Zuger verzweifeln Sandro Aeschlimann im Davoser Tor. Keystone/Urs Flüeler

Der HC Davos schafft in der Playoff-Viertelfinalserie der National League gegen Zug gleich im 1. Anlauf das Break.

Filip Zadina schiesst den Quali-Fünften beim Quali-Vierten in der 55. Minute zum 2:1-Sieg.

Spiel 1 des Viertelfinal-Duells zwischen Bern (3.) und Freiburg (6.) geht in die Verlängerung.

Zug - Davos 1:2 (Serie 0:1)

Riesig war der Jubel in der Zuger Bossard Arena, als Colin Lindemann in der 55. Minute endlich einen Weg am starken HCD-Schlussmann Sandro Aeschlimann vorbei fand und zum 1:1 ausglich. Für das 19-jährige EVZ-Eigengewächs war es im dritten National-League-Spiel die Tor-Premiere.

Die Freude beim Heimteam hielt aber nicht lange. Noch in der gleichen Spielminute leistete sich Zug-Verteidiger Livio Stadler hinter dem eigenen Tor einen folgenschweren Fehler. HCD-Stürmer Filip Zadina fing Stadlers Pass aus der Luft ab und brachte den Puck anschliessend aus kurzer Distanz an Leonardo Genoni vorbei zum 2:1.

Die Zuger drückten in den Schlussminuten nochmals auf den Ausgleich, vermochten Aeschlimann jedoch auch in Überzahl und bei 6-gegen-4 ohne eigenen Goalie kein zweites Mal zu überlisten. Der Davoser Schlussmann avancierte mit 33 gehaltenen Schüssen neben Siegtorschütze Zadina zum Matchwinner.

Nach einem äusserst taktischen Startdrittel ohne Torgefahr auf beiden Seiten war es Julian Parrée gewesen, der die Gäste in der 24. Minute nach einem Konter auf Zuspiel von Rico Gredig in Führung gebracht hatte.

Bern – Freiburg *3:3 (Serie 0:0)

National League