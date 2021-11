Schliessen 03:57 Video Zug - Lakers Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen 03:11 Video Genf - Ajoie Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen 03:54 Video Bern - Lugano Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen 04:21 Video Ambri - Davos Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

In der 25. Runde der National League verpasst es Meister Zug, sich vor die spielfreien Freiburg und Biel an die Tabellenspitze zu setzen. Stattdessen ist Davos neuer Leader.

Die Zentralschweizer müssen beim 0:3 zu Hause den Lakers den 6. Sieg in Serie zugestehen.

Der aufopfernd kämpfende Aufsteiger Ajoie korrigiert in Genf einen 0:3-Rückstand und macht im Penaltyschiessen die Wende perfekt.

Bern verschärft dank späten Toren die Krise des HC Lugano. Ambri, der zweite Tessiner Vertreter, zieht gegen Davos den Kürzeren.

Zug - Lakers 0:3

Im Duell der Formstarken konnte Rapperswil-Jona den EV Zug in dessen Heimstätte vor ausverkaufter Kulisse düpieren. Gerade einmal 22 Sekunden alt war die Partie in der Bossard Arena, als EVZ-Keeper Leonardo Genoni zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Jeremy Wick war mittels Hocheckschuss für den Blitz-Auftakt der Rosenstädter verantwortlich. Rajan Sataric legte mit seinem 1. Saisongoal prompt in der 10. Minute nach.

Spätestens als erneut Wick in der 47. Minute das 3:0 für die Gäste besorgt hatte, war der Widerstand der Zentralschweizer gebrochen. Der Tabellen-Fünfte feierte beim 3:0 den 6. Sieg in Folge – und stoppte im Gegenzug die 8 Partien umfassende Erfolgsserie des Meisters. Das Sahnehäubchen für die Lakers: Noël Bader (25) im Tor kam dank 38 Paraden zu seinem ersten NL-Shutout.

Genf - Ajoie 3:4 n.P.

Ein allzu überhebliches Genf-Servette verspielte gegen Ajoie auf fahrlässige Art und Weise einen 3:0-Vorsprung, der bis zur 45. Minute Bestand gehalten hatte. Doch dann blies der Aufsteiger zu einer bemerkenswerten Aufholjagd, die er im Penaltyschiessen verdienterweise veredelte. Massgeblichen Anteil an der Rückkehr der Jurassier hatte Sebastian Wannström, der zum 2:3-Anschluss traf und in der 56. Minute das Skore ausglich. Auch im Shootout glänzte der Schwede als Schütze.

Bern - Lugano 3:1

Im Kräftemessen zweier Erzrivalen steckte der SCB gegen den HC Lugano die Pleite vom Vorabend (2:6 bei Biel) gekonnt weg und buchte seine Punkte 9 bis 11 aus den letzten 5 Partien. Kurz vor der 2. Pause brachte der Kanadier Christian Thomas seine «Mutzen» in Führung. Ramon Untersander hatte seinen Mitspieler vor dem Tor glänzend lanciert. Einen Doppelschlag von Jan Neuenschwander (56.) und Mika Henauer (57.) innert 26 Sekunden zur 3:0-Führung quittierte der Tessiner Matteo Nodari mit dem prompten Anschlusstreffer. Mehr lag für das Team des angezählten Chris McSorley an der Bande aber nicht mehr drin – die 5. Pleite de suite war kurz darauf besiegelt.

Berns Daugavins verletzt Box aufklappen Box zuklappen Kaspars Daugavins brach am Freitag beim Spiel gegen Biel (2:6) den linken Unterarm. Der lettische Stürmer des SCB fällt somit 6 Wochen aus.

Ambri - Davos 2:3

Bei Sieg Nummer 4 in Serie ist der HC Davos nach dem zähen 3:2-Arbeitserfolg in der Leventina angelangt. Noch eindrücklicher: Das Team aus dem Landwassertal punktete zum 12. Mal in Folge. Dario Bürgler bescherte seinen Farben mit dem 1:0 nach 167 Sekunden einen Auftakt nach Mass. Doch Enzo Corvi fand noch vor Ertönen der 1. Sirene eine Antwort darauf. Im Mitteldrittel gaben die Bündner ihrerseits eine Führung preis. Die Entscheidung fiel im hektischen 3. Drittel, als der schwedische Topskorer Mathias Bromé (56.) die Auswärtigen abermals in Front schoss – ebenso zum nächsten Dreier und erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze.

Die Meisterschaft ruht nun während 10 Tagen und wird am 16. November wieder aufgenommen. In der Zwischenzeit trifft sich das Nationalteam zum ersten Zusammenzug in der Olympiasaison und misst sich am Deutschland-Cup mit Russland, der Slowakei und dem Gastgeber.