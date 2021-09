Schliessen 05:09 Video SCB - Tigers Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 05:24 Video Ambri - Zug Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 04:26 Video ZSC Lions - Ajoie Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 04:08 Video Davos - Lakers Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 03:37 Video Lausanne - Genf-Servette Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

Der SC Bern schickt die SCL Tigers in der 5. Runde der National League mit einer 8:1-Packung nach Hause und feiert den ersten Saisonsieg.

Zug schlägt ein aufsässiges Ambri im Gotthard-Derby 4:1.

Die ZSC Lions fügen Aufsteiger Ajoie die nächste Niederlage zu (5:2).

Die Lakers bleiben nach dem 3:5 gegen Davos weiter punktelos.

Lausanne schlägt Genf-Servette 2:1 nach Verlängerung, Biel gewinnt in Lugano 5:3.

Bern - SCL Tigers 8:1

Im 5. Anlauf hat es endlich geklappt. Der SC Bern feiert gegen die SCL Tigers auf eindrückliche Art und Weise den ersten Saisonsieg. Die Basis für den Erfolg legte Cory Conacher, der das Heimteam in der 4. Minute zum ersten Mal überhaupt in dieser Spielzeit in Führung schoss. Diese gab der SCB zwar zwischenzeitlich wieder her, wusste aber durch Vincent Praplan 25 Sekunden vor Drittelsende wieder zu reagieren.

Für klare Verhältnisse im «Tatzenderby» sorgten im 2. Abschnitt Joshua Fahrni (28.) und Neuzugang Dominik Kahun (39./40.) mit einem Doppelschlag. Im Schlussdrittel setzten die Berner zur Gala an und schenkten den Gästen noch 3 weitere Tore ein. Der SCB gibt dank dem ersten Dreier der Saison die rote Laterne an die Lakers ab.

Schliessen 00:30 Video Conacher trifft im Fallen Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 01:24 Video Schmutz: «Das ist peinlich und dürfte nicht passieren» Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

Ambri - Zug 1:4

Die Aussicht auf den besten Saisonstart seit 50 Jahren (4 Siege) schien Ambri im ersten Gotthard-Derby der neuen Spielzeit zu beflügeln. Die Leventiner belohnten sich für eine engagierte Startphase mit dem frühen Führungstor durch Brandon McMillan (5.).

Weil sich die Tessiner in Überzahl düpieren liessen (15.), fanden die Zentralschweizer Zugang zur Partie, die sie im zweiten Abschnitt dank meisterlicher Effizienz und einem starken Luca Hollenstein im Tor zu ihren Gunsten drehten. Zug bleibt dank dem 5. Sieg im 5. Spiel punktgleich mit Biel an der Tabellenspitze.

Schliessen 00:22 Video Senteler beweist Geduld und lässt Ciaccio aussteigen Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 00:51 Video Die Stimmen zu Ambri - Zug Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

ZSC Lions - Ajoie 5:2

Ajoie hat in der National League weiter hartes Brot zu essen. Nur 3 Tage nach der 2:7-Klatsche gegen Lugano setzte es für den Aufsteiger auswärts gegen die ZSC Lions die nächste Niederlage ab.

Bezeichnend für den unglücklichen Auftritt der Jurassier war die Szene vor dem 0:2. In Unterzahl fuhren Lou Bogdanoff und Martin Ness ineinander, wenig später lag die Scheibe im eigenen Tor. Nach 40 Minuten stand es aus Sicht der Gäste 0:4. Zwar kämpfte sich Ajoie im Schlussdrittel noch einmal heran, schaffte die Wende aber nicht mehr.

Schliessen 00:44 Video Ajoie steht sich selber im Weg – Sigrist profitiert Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen 01:58 Video Baltisberger: «Es ist einfach schön, wieder zu spielen» Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

Davos - Lakers 5:3

Die Vorzeichen, dass die Lakers ausgerechnet in Davos ihren 1. Saisonsieg einfahren würden, standen schon vor der Partie schlecht. Der letzte Triumph der St. Galler in Davos datiert vom 30. März 2019, seither hatten die Rosenstädter 8 Niederlagen in Serie kassiert.

Am Freitag kam die neunte Pleite de suite dazu. Gegen Davos lagen die Gäste schon im ersten Drittel 0:3 zurück. Zwar kämpften sich die Lakers zweimal zurück, konnten aber die 4. Pleite in Serie nicht mehr verhindern.

00:26 Video Wieser versorgt die Scheibe im hohen Eck Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

Lausanne - Genf-Servette 2:1 n.V.

Lausanne hat im 3. Spiel der Saison die ersten Punkte eingefahren. In der Partie gegen Genf-Servette vor 7007 Zuschauern musste die Verlängerung entscheiden, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte. Den goldenen Treffer erzielte Jason Fuchs in der 3. Minute der Verlängerung.