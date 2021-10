Schliessen 03:09 Video ZSC Lions - Bern Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen 02:51 Video Ajoie - SCL Tigers Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen 05:26 Video Freiburg - Davos Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen 03:04 Video Lugano - Lausanne Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen

Bern siegt bei den ZSC Lions dank eines Treffers von Gregory Sciaroni mit 1:0.

Freiburg feiert beim 6:3 gegen Davos den 5. Sieg in Serie.

Aufsteiger Ajoie kommt gegen Langnau zum 3. Saisonsieg und gibt die Rote Laterne an den Gegner ab.

Lausanne siegt in Lugano dank 4 Premieren-Treffern mit 4:1.

Ambri gewinnt ein 14-Tore-Spektakel gegen Genf, Biel schlägt Zug im Spitzenkampf.

ZSC Lions - Bern 0:1

Lange war die Verabschiedung der langjährigen ZSC-Leistungsträger Roman Wick und Severin Blindenbacher das Spektakulärste, was die Zuschauer im Hallenstadion zu Gesicht bekamen. Erst in der 45 Minute fiel der erste Treffer – und es sollte der einzige des Abends bleiben. Gregory Sciaroni war von Colin Gerber und Dustin Jeffrey herrlich vor dem Tor frei gespielt worden und bekundete keine Probleme, den Puck aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen.

Freiburg - Davos 6:3

Freiburg feierte gegen Davos den 5. Sieg in Serie und festigte den Platz in der Spitzengruppe. Bereits nach 8 Minuten führten die «Drachen» mit 2:0, nach 39 Minuten stand es 5:1. Julien Sprunger konnte sich als Doppeltorschütze auszeichnen. Beim 2. Treffer des Freiburger Captains gab HCD-Keeper Gilles Senn keine gute Figur ab. Er musste in der 2. Drittelspause für Sandro Aeschlimann Platz machen. Eine kuriose Szene gab es dann noch: Nachdem Dominik Egli zum 3:5 verkürzt hatte, dauerte es nur gerade 6 Sekunden, ehe Nathan Marchon wieder auf 6:3 erhöhte.

Ajoie - SCL Tigers 3:2

Schlusslicht Ajoie feierte gegen die Tigers den 3. Saisonsieg und konnte auch gleich die Rote Laterne an die Emmentaler abgeben. Dabei waren die Gäste durch Pascal Berger in Führung gegangen (24.). Guillaume Asselin, der zuletzt verletzt gefehlt hatte, leitete die Wende mit seinem 1. Saisontreffer ein. In Unterzahl entwischte er der Langnauer Verteidigung und traf mit einem satten Slapshot. Daniel Eigenmann in Überzahl und Philip-Michaël Devos machten mit einem Doppelschlag binnen knapp 2 Minuten (44./46.) den Umschwung perfekt. Harri Pesonens Anschlusstreffer 64 Sekunden vor Schluss kam zu spät.

Lugano - Lausanne 1:4

Bei Lausanne kam es gleich zu mehreren Premieren. So erzielten Tim Bozon, Fabian Heldner, Philip Varone und Lukas Frick ihre ersten Saisontreffer. Bis zur Spielmitte waren die Gäste aus dem Waadtland auf 3:0 davongezogen. Mikkel Boedker konnte zwischenzeitlich verkürzen, doch Frick stellte in der 42. Minute den 3-Tore-Vorsprung wieder her.