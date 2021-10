Schliessen 05:33 Video SCL Tigers - Bern Aus Sport-Clip vom 29.10.2021. abspielen 04:38 Video Rapperswil - Davos Aus Sport-Clip vom 29.10.2021. abspielen 03:21 Video Zug - Ambri Aus Sport-Clip vom 29.10.2021. abspielen 03:35 Video Biel - Lugano Aus Sport-Clip vom 29.10.2021. abspielen

Bern bezwingt die SCL Tigers in der 21. Runde der National League auswärts mit 5:1.

Davos kassiert nach 7 Siegen Serie in Rapperswil wieder einmal eine Niederlage (1:4).

An der Spitze holen Zug (2:0 gegen Ambri) und Biel (4:1 gegen Lugano) drei Punkte.

Ajoie schlägt die ZSC Lions zuhause überraschend mit 4:3.

SCL Tigers - Bern 1:5

Bitteres Déjà-vu für die SCL Tigers. Wie schon im ersten «Tatzenderby» der Saison setzte es für die Emmentaler eine Klatsche ab. Nach dem 1:8 im September blieben die Langnauer am Freitag auch in der heimischen Ilfishalle chancenlos. Die Niederlage zeichnete sich bereits früh ab: Die Tigers lagen schon nach 9 Minuten 0:3 in Rücklage, nach dem 1. Drittel stand es 0:4. Für die Berner trafen Dominik Kahun und Vincent Praplan doppelt.

Rapperswil - Davos 4:1

Ausgerechnet gegen den Angstgegner schlugen die Rapperswiler zu und beendeten die nächste Siegesserie. Gegen Davos hatten die Rosenstädter alle 7 Duelle der letzten Saison und auch das 1. der neuen verloren. Am Ursprung der HCD-Niederlage stand ein Fehlpass von Marc Wieser, den Roman Cervenka mit der Hand abfing und anschliessend vor Gilles Senn eiskalt blieb (18.).

Zwar gelang den Bündnern in Überzahl durch Mathias Bromé kurz nach Wiederbeginn (22.) der Ausgleich. Doch nur 5 Minuten später war es Gian-Marco Wetter, der einen Abpraller zur neuerlichen Führung verwerten konnte. Bereits zur Spielhälfte fiel die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber: Der Rapperswiler Topskorer Cervenka traf in die nahe Ecke (30.).

Zug - Ambri 2:0

Eine gute Nachricht erreichte den Meister aus Zug schon vor dem zweiten Gotthard-Derby der Saison. Das Stürmer-Lazarett lichtete sich, unter anderem kehrten Anton Lander und Jan Kovar in das Line-Up der Zentralschweizer zurück. Die wiedergenesenen Ausländer hatten dann auch regen Anteil am 5. Zuger Sieg in Serie. Lander traf kurz nach Spielhälfte zur 1:0-Führung, Kovar lieferte wenige Minuten darauf den Assist zum 2:0 von Lino Martschini. Unmittelbar vor dem zweiten Zuger Treffer hatte Ambris Johnny Kneubuehler nur den Pfosten getroffen.

Biel - Lugano 4:1

Biel setzt sich für mindestens 24 Stunden an die Spitze der National League. Beim 4:1 gegen Lugano feierten die Seeländer den 15. Saisonsieg und verdrängen die spielfreien Freiburger vorübergehend von Platz 1. Luca Cunti (5.) und Elvis Schläpfer (29.) brachten das Team von Antti Törmänen auf die Siegerstrasse. Viktor Lööv (57.) machte nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Tessiner alles klar.

