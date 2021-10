Schliessen 02:44 Video Freiburg - Ajoie Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen 04:18 Video Lakers - Genf-Servette Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen 04:01 Video Davos - Lugano Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen 05:27 Video Ambri - Bern Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen 05:41 Video SCL Tigers - Lausanne Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen

Freiburg schlägt Ajoie 4:1 und ist neuer Leader der National League.

Genf verliert in Rapperswil 2:4 und rutscht immer tiefer in die Krise.

Ambri (3:2 gegen Bern) und Davos (3:1 gegen Lugano) bleiben zuhause siegreich, die SCL Tigers unterliegen Lausanne 3:4.

Biel kassiert gegen die ZSC Lions eine empfindliche 1:5-Niederlage.

Freiburg - Ajoie 4:1

Die formstarken Freiburger taten sich gegen den verletzungsgeplagten Aufsteiger Ajoie lange schwer und lagen nach 20 Minuten trotz klarem Chancenplus (13:3 Schussverhältnis) 0:1 zurück. Nathan Marchon (22.) und Raphael Diaz (38.) mit seinem ersten Treffer im Freiburg-Trikot sorgten im Mitteldrittel für die verdiente Wende. Für die endgültige Entscheidung war David Desharnais (55.) besorgt, der den «Drachen» beim 900. NL-Spiel von Julien Sprunger nicht nur den 6. Sieg in Serie, sondern auch die Tabellenführung sicherte.

Rapperswil - Genf-Servette 4:2

Der letztjährige Playoff-Finalist Genf-Servette kommt weiter nicht auf Touren. Beim Gastspiel in Rapperswil kassierten die Genfer die 8. Niederlage aus den letzten 9 Spielen. Das Team von Trainer Patrick Emond fand in der 44. Minute und dem Treffer von Jooris Josh zum 2:3 zwar zurück ins Spiel, konnte die Pleite aber dennoch nicht mehr abwenden. Roman Cervenka per Penalty rund 7 Minuten vor Ende der Partie sorgte für die Entscheidung.

Ambri - Bern 3:2

In einer äusserst unterhaltsamen Partie vor 6075 Zuschauern roch es bis 3 Minuten vor Ende der Partie nach einer Verlängerung. Weil aber Johnny Kneubuehler nach einem Abpraller von Philip Wüthrich am schnellsten reagierte, gehen die Tessiner zum zweiten Mal in Folge als Sieger vom Eis. Zuvor hatte der Gast aus Bern durch Dominik Kahun (28.) und Dustin Jeffrey (46.) zweimal eine Antwort auf einen Rückstand gefunden.

Davos - Lugano 3:1

Nach einem torlosen Startdrittel fielen in Davos im Mittelabschnitt gleich 5 Tore. Zählbares schaute aber nur für die Bündner heraus, denn beide Tessiner Treffer wurden nach Videostudium aberkannt. Der HCD gab die 3:0-Führung im Schlussabschnitt nicht mehr her und kann sich in der Tabelle dank dem 3. Sieg in Serie nach oben orientieren.

SCL Tigers - Lausanne 3:4

Im Kellerduell der 13. Runde fügte Lausanne dem Tabellenschlusslicht aus Langnau die 9. Saisonniederlage zu. Die Basis für den Auswärtssieg legten die Waadtländer Gäste nach einem torlosen Startdrittel im 2. Durchgang. Ronalds Kenins (22.), Christoph Bertschy (30.) und Jason Fuchs (37.) sorgten mit 3 Treffern für die Vorentscheidung. Zwar gelang den Tigers noch vor der 2. Pause der Anschlusstreffer, die Wende im Schlussabschnitt blieb aber aus. Damit warten die Langnauer Fans auch nach dem 7. Heimspiel auf den 1. Heimsieg.