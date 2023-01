Legende: Die Lakers und ihr Dreifachtorschütze Roman Cervenka (r.) brillierte gegen die SCL Tigers. Freshfocus

Die Rapperswil-Jona Lakers siegen zuhause in der 35. Runde der National League gegen die SCL Tigers gleich mit 9:0.

Im Nachtragsspiel der 14. Runde gewinnt Davos ein turbulentes Spiel gegen Genf im Penaltyschiessen.

Lakers – Tigers 9:0

Lakers gegen Tigers – das bleibt auch im 13. Spiel in Folge eine Angelegenheit für die Rapperswiler. So lange nämlich hält nach dem 9:0-Erfolg im ersten Spiel 2023 die Siegesserie der Lakers gegen die SCL Tigers an. Der 13. Erfolg de suite war nie gefährdet. Bereits nach 87 Sekunden traf Roman Cervenka nach einem Konter. Später sollte der Tscheche noch 2 weitere Treffer erzielen. Ansonsten traf kein Spieler mehr als einmal – dazu verteilten die Lakers ihre Tore gleichmässig auf die 3 Drittel. Den letzten Streich setzte David Aebischer 33 Sekunden vor dem Schluss nach Zuspiel von hinter dem Tor. Der höchste Sieg von Rapperswil-Jona gegen die Langnauer überhaupt war damit Tatsache.

Davos – Genf 4:3 n.P.

In einem munteren Schlagabtausch holte sich der HCD gegen den Leader den Zusatzpunkt im Penaltyschiessen, Matej Stransky sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatte Genf im Mitteldrittel einen 1:2-Rückstand innert 63 Sekunden gedreht, Vincent Praplan und Marco Miranda trafen. Enzo Corvi (52.) schoss die über weite Strecken überlegenen Davoser in die Verlängerung. Davos klettert dank den 2 Punkten über den Strich auf Platz 6, Genf kann sich derweil nicht entscheidend vom punktgleichen, zweitplatzierten Biel absetzen.

Davos – Genf Aus Sport-Clip vom 03.01.2023.