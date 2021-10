Schliessen 06:10 Video Bern - Genf Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 05:31 Video Lausanne - Zug Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 06:05 Video ZSC - Lakers Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 02:56 Video Lugano - Ajoie Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 04:44 Video Ambri - Tigers Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

Der SC Bern setzt sich in der 20. Runde der National League im Krisenduell gegen Genf mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Siege gibt es auch für Zug (gegen Lausanne), Rapperswil (gegen den ZSC), Lugano (gegen Ajoie) und Ambri (gegen die Tigers).

In einem engen Spitzenkampf setzt sich Biel mit 1:0 gegen Freiburg durch.

Bern – Genf 3:2 n.V.

Krisengipfel in der PostFinance-Arena: Mit dem SC Bern und Genf-Servette trafen in der Hauptstadt der 11. und 12. der National League aufeinander. Die «Mutzen», die zuletzt 3 Niederlagen in Folge kassiert hatten, starteten vorsichtig in die Partie und legten den Fokus auf die Defensive. Der Gameplan schien aufzugehen: Dank Ramon Untersander gingen die Berner mit einem 1:0 in die 1. Pause. Im 2. Durchgang konnten die Genfer das Geschehen wenden: Henrik Tömmernes (30.) und Daniel Winnik (39.) waren für die Gäste erfolgreich. Im Schlussdrittel machte der SCB dann ordentlich Dampf und kam in der 52. Minute durch Tristan Scherwey zum verdienten Ausgleich. In der Verlängerung traf Scherwey zum vermeintlichen Siegtreffer, doch das Tor wurde wegen Torhüterbehinderung aberkannt. Mit der Wut im Bauch traf Scherwey dann wenige Sekunden später doch noch zum 3:2.

Schliessen 01:41 Video Erst Frust, dann grosser Jubel bei Scherwey und dem SCB Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 00:30 Video Scherwey: «Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel war» Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 00:35 Video Vermin: «Müssen versuchen, befreiter aufzuspielen» Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

Lausanne – Zug 3:4 n.V.

Gleich mit der 1. Chance ging Lausanne gegen Zug in Führung. Im heimischen Stadion sorgte Floran Douay mit einem Ablenker für das 1:0 (2.). Bis zum 2:0 durch Lukas Frick in der 14. Minute geschah auf dem Eis nicht viel. Meister Zug zeigte lange eine unkonzentrierte Leistung. Besser gelang den Gästen dann der Start ins Mitteldrittel. Dario Simion war per Ablenker um den schnellen Anschlusstreffer besorgt. Trotz Chancenplus von Lausanne konnte der EVZ das Geschehen kurz vor der 2. Pause ausgleichen. Da beide Teams im 3. Drittel erfolgreich waren, musste die Affiche in der Verlängerung entschieden werden. In der 62. Minute traf Lino Martschini zum Sieg für den EVZ.

Schliessen 00:20 Video Simion trifft nach 52 Sekunden im Mitteldrittel Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 01:01 Video Tangnes: «Ich bin beeindruckt von unserem Team-Spirit» (engl.) Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

ZSC Lions – Lakers 3:4 n.P.

Die Partie im Hallenstadion begann für die Lakers denkbar schlecht. Trotz besserem Start musste die Mannschaft von Trainer Stefan Hedlund mit einem 0:2-Rückstand in die 1. Pause. Erst lenkte Leandro Profico die Scheibe unglücklich ins eigene Tor (14.), dann traf Denis Malgin im Powerplay (17.). Auch das 2. Drittel begann für die Gäste suboptimal: Während 1:24 Minuten mussten sie in doppelter Unterzahl agieren. Doch Rapperswil überstand nicht nur diese heikle Situation, sondern kam durch Jeremy Wick (27.) auch zum Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel lief es dann für die Lakers: Yannick Brüschweiler mit einer Direktabnahme (52.) und Zack Mitchell nach einem Konter (54.) sorgten innert 132 Sekunden für die Wende. Ohne Torhüter konnten die Zürcher das Geschehen 33 Sekunden vor Schluss wieder ausgleichen. Am Ende musste die Partie im Penaltyschiessen entschieden werden, in dem Rapperswil die Oberhand behielt.

Schliessen 00:28 Video Profico lenkt die Scheibe ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 01:23 Video Brüschweiler: «Im Penaltyschiessen war das Glück auf unserer Seite» Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen 01:02 Video Marti: «Im 3. Drittel sind wir ihnen ins Messer gelaufen» Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

Lugano – Ajoie 4:1

Bereits früh nahm das Unheil für Ajoie in Lugano seinen Lauf. Nach verpasster Chance in Unterzahl kassierte der Aufsteiger im direkten Gegenzug das 0:1 (4.). Nach einem Doppelpass mit Giovanni Morini musste Troy Josephs nur noch ins leere Tor einschieben. Mit einem Shorthander durch Raphael Herburger (14.) und einem weiteren Powerplay-Treffer von Luca Fazzini (26.) erhöhte das Heimteam noch vor Spielhälfte. Am Ende setzten sich die Tessiner mit 4:1 durch. Während Lugano nach 2 Niederlagen wieder auf die Siegerstrasse zurückkehrt, setzt es für Ajoie die 7. Niederlage in Folge ab.

00:33 Video Ajoie verpasst in Unterzahl das 1:0, Lugano trifft im direkten Gegenzug Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen

Ambri – SCL Tigers 3:1

Ambri-Piotta setzt sich in einer engen Partie mit 3:1 gegen die Tigers durch. Für den Unterschied sorgten die Leventiner im Mitteldrittel. Nachdem Harri Pesonen die Emmentaler im 1. Drittel in Führung geschossen hatte, sorgten Johnny Kneubuehler und Dario Bürgler für die 2:1-Führung für die Tessiner zur 2. Pause. Im Schlussdrittel reihte sich noch Ambri-Stürmer Daniele Grassi unter die Torschützen.

00:27 Video Langnaus Pesonen trifft zur Führung Aus Sport-Clip vom 26.10.2021. abspielen