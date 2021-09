Schliessen 05:00 Video Biel - SCL Tigers Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen 04:21 Video Lakers - Zug Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen 02:32 Video Ajoie - Genf Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen 03:53 Video Freiburg - ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen 03:48 Video Lugano - Bern Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen

Biel muss gegen die SCL Tigers in der 9. Runde der National League die erste Niederlage einstecken (1:4).

Zug unterliegt Rapperswil 1:3 und kassiert die 3. Niederlage in Serie.

In Ajoie sorgen beschlagene Scheiben zuerst für einen Unterbruch und später für eine verfrühte erste Drittelspause.

Die ZSC Lions (gegen Freiburg) und Bern (gegen Lugano) treten ohne Punkte die Heimreise an.

Biel - SCL Tigers 1:4

Mit dem 9. Sieg im 9. Spiel hätte Biel den Startrekord von Genf-Servette aus der Saison 2012/13 egalisieren können. Doch die Gäste aus dem Emmental erwiesen sich als Spielverderber und entführten trotz deutlich weniger Spielanteilen 3 Punkte aus Biel. In der 52. Minute brachte Tino Kessler mit dem Tor zum 1:3 die Hoffnungen auf einen Bieler Punktgewinn zurück. Doch nur 58 Sekunden später stellte Jesper Olofsson mit seinem 9. Saisontreffer den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Weil die ersten Verfolger patzten, führt Biel trotz der ersten Pleite die Tabelle weiter mit 4 Punkten Vorsprung an.

Lakers - Zug 3:1

Der Motor des Meisters aus Zug ist nach 6 Siegen in Serie zum Saisonstart mächtig ins Stocken geraten. Gegen die Lakers wurden die Zentralschweizer für einen behäbigen Auftritt bestraft und kassierten die 3. Niederlage in Folge. Die Zuger gingen dank einem Treffer von Anton Lander in Führung (27.). Nando Eggenberger (30.) und Sandro Zangger in Überzahl (35.) drehten die Partie aber noch vor der zweiten Pause zu Gunsten des Heimteams. Weil das Zuger Schlussfurioso ausblieb, holten sich die Rapperswiler den 4. Sieg in Serie.

Ajoie - Genf-Servette 3:4 n.P.

Die Jurassier erwiesen sich in der heimischen Arena als ähnlich zäher Gegner wie die Feuchtigkeit, die im 1. Drittel wegen beschlagener Scheiben zuerst für einen Unterbruch und nach einer Viertelstunde für eine verfrühte Pause sorgte. Trotz 0:2- und 1:3-Rückstand steckte der Aufsteiger nie auf und belohnte sich knapp eineinhalb Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich zum 3:3. Im Penaltyschiessen sicherten sich die Gäste aus Genf aber den Zusatzpunkt. Es war der erste Sieg nach zuletzt 4 Niederlagen de suite.

Freiburg - ZSC Lions 1:0

In Freiburg dauerte es geschlagene 42:46 Minuten, ehe der Puck erstmals im Tor zappelte. David Desharnais Treffer zum 1:0 sollte dann auch der einzige der gesamten Partie bleiben. Ob die Scheibe die Linie bereits in der 25. Minute überquert hatte, konnten die Schiedsrichter nicht restlos klären. Julien Sprunger war alleine auf Ludovic Waeber losgezogen, dieser rettete mit einem Spagat und begrub die Scheibe unter seinem Schoner.

Lugano - Bern 3:1

Bei der 1:3-Auswärtsniederlage des SCB im Tessin sorgte eine Szene in der 14. Minute für viel Gesprächsstoff: Nachdem die Berner die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel brachten, war es Luca Fazzini, der den Puck mit der Hand aus der Luft pflückte, sich auf die Schaufel legte und zum 1:0 in den Winkel traf. Nach langem Videostudium – Fazzini hielt die Scheibe relativ lange in der Hand – wurde der Treffer gegeben. Im von vielen Strafen geprägten Mitteldrittel gelang beiden Teams je ein Treffer. Für die Entscheidung sorgte letztlich Julian Walker, der kurz vor Schluss nach einem kapitalen Scheibenverlust von Timothy Kast ins verwaiste Berner Gehäuse traf.

