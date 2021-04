In der Rubrik «(N)Ice to know» beleuchten wir rund um die Playoffs verschiedene Aspekte im Eishockey. Hier geht es zu den bisherigen Beiträgen.

Rubrik «(N)Ice to know»

Im Rahmen der Playoffs beleuchtet SRF verschiedene Themen wie beispielsweise die Wirkung von Riechsalz, den Schliff der Schlittschuhe, die Schiedsrichterkommunikation oder den Job des Eismeisters. Die aktuelle Episode finden Sie im Video oben eingebettet. Unten finden Sie die weiteren Folgen der Rubrik «(N)Ice to know»:

Episode 4: So bleiben die Kufen immer schön scharf

Michael Rüetschi, der Materialchef der ZSC Lions, über die Kunst des richtigen Schlittschuhschliffs und die verschiedenen Aspekte seiner Arbeit.

Episode 3: Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Spielern

Linesman Matthias Kehrli und Headschiedsrichter Anssi Salonen erklären, wie die Kommunikation auf dem Eis mit den Teams funktioniert:

Episode 2: Kommunikation auf dem Eis

Linesman Matthias Kehrli und Headschiedsrichter Anssi Salonen geben Einblick in die Art und Weise, wie die Offiziellen untereinander auf dem Eis kommunizieren:

Episode 1: Der Eismeister

Jürg Casalini ist seit 32 Jahren Eismeister in Zug. Was in seinem Job wichtig ist, erfahren Sie im Video: