Am 9. April hätte in der National League der Playoff-Final beginnen sollen. Wir zeigen stattdessen am Samstag Spiel 5 Lugano vs. Bern der Final-Serie von 2004.

Hätte das Coronavirus nicht dazwischengefunkt, hätte am 9. April in der National League der Playoff-Final begonnen. Statt im Modus Best-of-7 der Meisterschafts-Entscheidung entgegenzusteuern, ist der April zum Eishockey-freien Monat verkommen.

Nun, ganz trifft das nicht zu.

Zwar können wir Ihnen kein aktuelles Live-Eishockey bieten. Sehr wohl aber auserlesene Top-Begegnungen früherer Playoff-Finals – mit Original-Live-Kommentar. An sämtlichen vorgesehenen Final-Daten (9.4., 11.4., 13.4., 16.4., 18.4., 21.4. und 23.4.) können Sie sich in der Sport App und auf www.srf.ch/sport jeweils ab 20:15 Uhr ein spannendes Spiel anschauen.

Spiel 5 des Playoff-Finals 2004

Zwei Matchpucks hatte der SC Bern in der damals noch im Best-of-Five-Modus gespielten Finalserie gegen Lugano liegengelassen. In der Finalissima in der Resega schienen die Tessiner so die besseren Karten zu haben. Nach spannenden 60 Minuten stand es 3:3, Luganos Mike Maneluk hatte in der letzten Spielminute noch ausgeglichen. So fiel die Entscheidung erst tief in der Overtime.

Bereits ausgestrahlt: