Am 9. April hätte der NL-Playoff-Final beginnen sollen. Wir zeigen stattdessen am Donnerstag Spiel 5 Davos vs. ZSC der Final-Serie von 2005. Das ist gleichzeitig der Schlusspunkt unserer Serie.

Legende: Auf dem Prüfstand Davos' Björn Christen kommt ZSC-Goalie-Legende Ari Sulander nahe. Keystone

Hätte das Coronavirus nicht dazwischengefunkt, hätte spätestens am Donnerstag, 23. April, der Schweizer Meister der Saison 2019/20 feststehen sollen. Doch die aufregenden National-League-Playoffs blieben uns von Anfang an verwehrt.

Live-Eishockey hatten wir folglich schon lange nicht mehr im Angebot. Sehr wohl aber können wir auserlesene Top-Begegnungen früherer Playoff-Showdowns bieten – und zwar mit Original-Live-Kommentar. Auch am letzten vorgesehenen Final-Datum wird in der Sport App und auf www.srf.ch/sport ab 20:15 Uhr ein mitreissendes Spiel freigeschaltet.

Spiel 5 des Playoff-Finals 2005: Zügig unterwegs

Am Donnerstag, 23. April, folgt der Schlussakt unserer Archiv-Serie. Wir tauchen nochmals ein in den April 2005, als der HC Davos und die ZSC Lions um die Nachfolge des SC Bern buhlten. Die beiden Traditions-Klubs, die notabene in der letzten regulären Meisterschaft in die Platzierungsrunde verwiesen worden waren. Doch 2005 gaben sie den Ton an und benötigten im Viertel- und Halbfinal bloss je 10 Matches, um ins Endspiel zu gelangen.

Auch dort machte eine Mannschaft in der Serie kurzen Prozess – indes konnte der Meisterpuck erst in der Verlängerung nach gut 68 Minuten verwertet werden. Lehnen Sie nochmals zurück und geniessen Sie die Emotionen von damals.

