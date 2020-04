Inhalt

Rückblick auf legendäre Finals - Erleben Sie noch einmal den Schlussakt bei Davos vs. ZSC im 2005

Am 9. April hätte der NL-Playoff-Final beginnen sollen. Wir zeigten stattdessen am Donnerstag Spiel 5 Davos vs. ZSC der Final-Serie von 2005. Das ist gleichzeitig der Schlusspunkt unserer Serie.